يجري كليفلاند كافالييرز وصيف بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مفاوضات مع صانع العاب شيكاغو بولز ونيويورك نيكس سابقا ديريك روز، بحسب ما ذكرت شبكة «إي اس بي إن» الاميركية.

وأوضحت الشبكة ان كليفلاند عرض على روز (28 عاما) الذي كان في العام 2011 أصغر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري، عقدا لمدة عام مقابل 2.1 مليون دولار ليكون بديلا لكايري ايرفينغ.

وخاض روز موسما غير مستقر (2016-2017) مع نيويورك بمعدل وسطي 18 نقطة و3.8 متابعات و4.4 تمريرات حاسمة في المباراة بعدما ترك الصيف الماضي شيكاغو الذي بدأ معه مسيرته في 2008.

وتعرض روز خلال مسيرته لاصابات متكررة منها اثنتان خطرتان في الركبة، وهو لايزال يبحث عن لقب أول في الدوري.

وخاض كليفلاند نهائي المواسم الثلاثة الاخيرة ضد غولدن ستيت ووريرز، فحل وصيفا عامي 2015 و2017، وبطلا في 2016.

وفي حال تمكن كليفلاند من ضم روز، سيصبح في صفوف كافالييرز وغولندن ستيت كل اللاعبين الذين اختيروا الأفضل في الدوري ما بين العامين 2009 و2016. ويضم كليفلاند في صفوفه النجم ليبرون جيمس أفضل لاعب أربع مرات (2009، 2010، 2012، و2013)، وغولدن ستايت كيفن دورانت (الأفضل في 2014 مع أوكلاهوما سيتي ثاندر) وستيفن كوري (الافضل في 2015 و2016).

ولم ينشط كليفلاند في سوق الانتقالات هذا الموسم، ما يثير امتعاض جيمس الذي يملك خيار فسخ عقده معه في يونيو 2018.