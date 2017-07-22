كشفت رابطة الدوري الإسباني عن قرعة مباريات الليغا في الموسم الجديد 2017-2018.

فريق البلوغرانا برشلونة سيلعب الجولة الأولى من البطولة في ملعبه الكامب نو أمام ريال بيتيس، بينما يستهل البطل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه خارج البرنابيو أمام ديبورتيفو لاكورونيا الملقب بـ «الديبور».

وسيواجه إشبيلية اسبانيول في البيزخوان وسلتا فيغو ضد سوسييداد وملقة يواجه ايبار وليغانيس يلتقي ألافيس وفالنسيا يواجه لاس بالماس وفياريال أمام ليفانتي.

وبعد رحلة الملكي لملعب الريازور سيستضيف فالنسيا في الاسبوع الثاني وسيطير لأقليم الباسك لمواجهة العنيد للغاية ريال سوسيداد في الاسبوع الرابع.

وسيلعب المرينغي الديربي ضد أتلتيكو مدريد في ملعب «الواندا ميترو» في الاسبوع الثاني عشر وسيواجه غريمه برشلونة يوم 20 سبتمبر على ملعبه، في حين سيكون كلاسيكو الاياب يوم 6 مايو المقبل على ملعب الكامب نو.