أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب تمسكه بصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وذلك ردا على ما يقال أن برشلونة عرض 93 مليون دولار لضم اللاعب.

وقال كلوب: «نريد العمل معا ونريد الانتقال الى الخطوة التالية ومن أجل القيام بذلك يجب أن نبقى معا ولا يرحل للبارسا. وواصل «الرسالة الأهم التي أوجهها هي أننا لسنا من الأندية التي تبيع لاعبيها».

وأضاف: نحن في دوري الأبطال (الدور الفاصل) ونحتاج أولا الى التأهل الى دور المجموعات وإذا أردنا الفوز بمسابقات مماثلة، والدوري الممتاز، فإننا نحتاج الى التمسك بلاعبين مثل فيليبي.

كما رفض كلوب الحديث عن السعي لضم لاعب الوسط الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني.