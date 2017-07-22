نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرا تبرز فيه الأندية الأكثر ربحا في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد مرور 6 أسابيع من فتح باب الميركاتو استعدادا للموسم الجديد.



ويتصدر نادي بنفيكا القائمة بمبيعات قيمتها (112.3 مليون يورو)، بانتقال حارس المرمى إيدرسون إلى مان سيتي (40 مليون يورو)، وسيميدو إلى برشلونة (35 مليون يورو)، وليندلوف إلى مان يونايتد (30.25 مليون يورو)، والمهاجم الألماني الشاب مختار إلى بروندبي الدنماركي، في المقابل اشترى النادي البرتغالي لاعبين فقط بقيمة 3.15 ملايين يورو.



وفي المركز الثاني حل موناكو بمبيعات قيمتها 110 ملايين يورو، وهم برناردو سيلفا إلى السيتي (50 مليون يورو)، وباكايوكو إلى تشلسي (40 مليون يورو)، وجيرمان إلى مرسيليا (8 ملايين يورو)، ودياللو إلى ماينز (5 ملايين يورو)، وكورينتين إلى تولوز (3.5 ملايين يورو)، ونبيل درار إلى فنربخشة التركي بالمبلغ ذاته، مع إمكانية زيادة الحصيلة في ظل وجود جواهر أخرى محل اهتمام عمالقة أوروبا مثل كيليان مبابي، بينامين ميندي.

في المقابل صرف موناكو 50 مليون يورو فقط، على شراء كل من تيليمانس، كونغولو، ميتي، ومبولا. وأشار التقرير إلى أن نادي روما جاء في المركز الثالث، حيث انتعشت خزينته بمبلغ 108.25 ملايين يورو، بعد بيع كل من محمد صلاح إلى ليفربول (42 مليون يورو) وروديغر إلى تشلسي (35 مليون يورو) وباريديس إلى زينيت (23 مليون يورو)، إضافة إلى بيع الشاب ريتشي إلى ساسولو.

في المقابل ضم روما 9 صفقات، كلفته 78 مليون يورو، أعلاها سعرا ريك كارسدورب القادم من فينورد بطل الدوري الهولندي مقابل 14 مليون يورو.

وحل إيفرتون في المركز الرابع بمبيعات قيمتها (106.28 ملايين يورو)، بفضل صفقة بيع روميلو لوكاكو إلى مان يونايتد (81 مليون يورو)، وجيرار ديولوفيو إلى برشلونة 12 مليون يورو، وتوم كليفرلي إلى واتفورد (10 ملايين يورو)، بينما استثمرت إدارة التوفيز 98 مليون يورو، بناء على رغبة مدربه رونالدو كومان، حيث ضم كلا من مايكل كين مدافع بيرنلي وحارس المرمى جوردان بيكفورد ولاعب الوسط دافي كلاسين مقابل 30 مليون يورو لكل منهم، إضافة إلى واين روني العائد من مان يونايتد مقابل 12 مليون يورو، تم خصمها ضمن صفقة لوكاكو.

كما حصد نادي ليون 102.5 مليون يورو في الميركاتو إثر بيع كل من هدافه لاكازيتي إلى أرسنال مقابل 53 مليون يورو، ولاعب الوسط توليسو إلى بايرن ميونيخ 41.5 مليون يورو، وجونالونز إلى روما وماتيو فالبوينا إلى غلطة سراي، وماتشي رايبوس إلى لوكوموتيف بإجمالي 8 ملايين يورو للاعبين الثلاثة.

وتضم قائمة المستفيدين أيضا أندية كبيرة مثل يوفنتوس بصفقات ثمنها 87.2 مليون يورو، بعدما باع ليوناردو بونوتشي إلى ميلان (42 مليون يورو)، وكومان إلى بايرن ميونيخ (21 مليون يورو) وسيمون زازا إلى فالنسيا.

وخلف العملاق الإيطالي، يأتي توتنهام بمبيعات قدرها 82 مليون يورو، أبرزها صفقة انتقال ظهيره الأيمن والكر إلى مان سيتي مقابل 51 مليون يورو، كما انتعشت خزينة إشبيلية بـ77 مليون يورو، بعد بيع كل من عادل رامي إلى مرسيليا، وفيتولو إلى أتلتيكو مدريد، وفيسنتي إيبورا إلى ليستر سيتي.