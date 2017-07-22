يتجدد الموعد بين المكسيك حاملة اللقب وجامايكا وصيفتها بعد تأهلهما الى الدور نصف النهائي للكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف.

على ملعب جامعة فينيكس تغلبت المكسيك في ربع النهائي بشق النفس على هندوراس بهدف وحيد سجله رودولفو بيتزارو (4)، فيما فازت جامايكا على كندا بهدفين لشون فرانسيس (6) وروماريو وليامس (50) مقابل هدف لجونيور هويلت (60).

وتلعب المكسيك مع جامايكا على ملعب روز بول في باسادينا في اعادة لنهائي 2015 (3-1 للمكسيك)، وفي نصف النهائي الثاني الولايات المتحدة مع كوستاريكا فجر الاحد على ملعب كاوبويز في ارلينغتون.

وتختتم البطولة صباح الخميس المقبل بلقاء الفائزين في دور الاربعة على ملعب ليفايس في سانتا كلارا.

وسبق للمكسيك أن التقت جامايكا في النسخة الحالية ايضا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تصدرتها الاولى برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الثانية، وتعادلا سلبا في مباراة باهتة خلت من كل شيء.

وتأهلت المكسيك الى نصف النهائي للمرة السادسة على التوالي، لكنها عانت هذه المرة في غياب افضل لاعبيها الذين شاركوا حتى نهاية الشهر الماضي في كأس القارات في روسيا التي تستضيف مونديال 2018.

وترك الهدف المبكر اثرا كبيرا على اداء لاعبي هندوراس التي بلغت ربع النهائي كأحد افضل صاحبي مركز ثالث دون ان تسجل اي هدف.

في المقابل، لم يدخل مرمى هندوراس الا هدف واحد ايضا في دور المجموعة بخسارتها امام كوستاريكا قبل ان تعتبر فائزة 3-0 على غويانا الفرنسية لإشراك الاخيرة الدولي الفرنسي السابق فلوران مالودا، ثم تعادلت سلبا مع كندا في الجولة الثالثة الاخيرة، وحلت ثالثة في المجموعة الاولى.

وكما في المباراة الاولى، فاجأت جامايكا منافستها كندا بهدف مبكر حمل توقيع شون فرانسيس في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني، استعادت جامايكا بعضا من سيطرتها الميدانية وسجلت الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة من ماتوكس ومتابعة من وليامس (50).

وانتفضت كندا في نصف الساعة الاخير، واعاد لها جونيور هويلت الامل بعدما قلص الفارق (60) دون ان يتمكن من تجنيبها الخسارة والخروج.