«المو» يريد صفقات جديدة.. وبيب يعلن رحيل كولاروف





حسم مان يونايتد الديربي الأول مع جاره سيتي خارج انجلترا بنتيجة 2-0 في لقاء ودي أقيم على ملعب «ان آر جي» بمدينة هيوستن الأميركية.

ويدين فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوزه على الجار اللدود الى الوافد الجديد من ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني له بقميص «الشياطين الحمر» في ثاني مشاركة له اساسيا (37)، وعزز ماركوس راشفورد النتيجة الثاني بعد ثوان معدودة (38)، مسجلا بدوره هدفه الثالث في ثلاث مباريات خاضها فريقه بجولته الأميركية.

المواجهة هي الأولى بين الجارين خارج المملكة المتحدة واستذكرا خلالها ضحايا اعتداء دامٍ استهدف مانشستر في 22 مايو الماضي حين فجر انتحاري نفسه في ختام حفل موسيقي أدى الى مقتل 22 شخصا وجرح 75 آخرين.

وهو اللقاء الأول بين الجارين منذ الاعتداء في المدينة، والذي كان الأكثر دموية في البلاد منذ تفجيرات استهدفت وسائل النقل في لندن عام 2005، وراح ضحيتها 52 شخصا.



وسبق للناديين التبرع بمبلغ مليون جنيه استرليني دعما لضحايا الاعتداء وأظهرا خلال المباراة تضامنهما مع عائلات الضحايا من خلال ارتداء قمصان عليها صورة النحلة التي ترمز الى المدينة وقدرتها على تخطي ما أصابها.



ورأى مورينيو أن المباراة «كانت حصة تدريبية جيدة جدا» لفريقه، مضيفا «هذا ما فكرنا فيه عندما كنا نخطط لاستعدادات الموسم الجديد.



خضنا مباراتين أمام فريقين من الدوري الأميركي وبعد ذلك بدأنا في مواجهة أفضل الفرق في العالم».



وواصل: «أنا راض حقا ومتأكد من أن مدرب سيتي بيب غوارديولا يشعر بالأمر ذاته. الأمر الأكثر أهمية هو أن نمنح اللاعبين تدريبا عالي الجودة».



ورأى «المو» أن المنافسة لم تعد محصورة في فرق مثل تشلسي أو سيتي وليفربول، بل حتى أن وست هام يلعب من أجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز (بضمه المكسيكي خافيير هرنانديز والحارس جو هارت والنمساوي ارناوتوفيتش) وبالتالي الفرق مجتهدة جدا في سوق الانتقالات وأنا في انتظار المزيد «بالنسبة ليونايتد الذي يخوض مباراتين اخريين في الولايات المتحدة ضد عملاقي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة».

ومن جهته، قلل غوارديولا من أهمية الهزيمة وأشاد بالأداء الذي قدمه الواعد فيل ايدن (17 عاما) القادم من الفرق العمرية لسيتي، مضيفا «ليس هناك ما أقوله، لم أر أداء مماثلا منذ فترة طويلة وشاهدنا اداء من مستوى آخر».

وكشف غوارديولا أن المدافع الصربي الكسندر كولاروف في طريقه لترك الفريق، للانضمام الى روما الإيطالي مقابل ٥ ملايين يورو.