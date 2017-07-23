أحرز العداء الجامايكي اوساين بولت المركز الأول في سباق 100 متر، ضمن لقاء موناكو، المرحلة الحادية عشرة من الدوري الماسي لألعاب القوى، بقطعه المسافة بزمن 9.95 ثوان على ملعب لويس الثاني في الإمارة وأمام 17 ألف متفرج.

وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بولت تحت حاجز 10 ثوان في سباق 100م هذا الموسم.

واستفاد بولت الذي سيعتزل نهائيا عقب بطولة العالم المقررة في لندن من 4 الى 13 أغسطس المقبل، من انطلاقته الجيدة لحسم المركز الأول بسهولة.

وخاض بولت في موناكو في سباق 100م فقط، وسبق ان اعلن مشاركته في سباقي 100م والتتابع أربع مرات 100م في بطولة العالم، محطته الأخيرة في مضامير ألعاب القوى.

وتقدم بولت على الأميركي ايسياه يانغ (9.98 ث) والجنوب أفريقي اكاني سيمباين (10.02 ث).

وقال بولت: «كان سباقا جيدا»، مضيفا: «أعتقد انني على الطريق الصحيح رغم انه لايزال امامي الكثير من العمل.



النزول تحت 10 ثوان يعتبر دائما رقما جيدا».

وتابع: «هناك دائما مشاعر مزدوجة. انا سعيد بمسيرتي ولكنني مستاء كونها ستنتهي».

وتابع الجنوب افريقي وايد فان نيكيرك تفوقه واحرز المركز الاول في سباق 400م بتسجيله 43.73 ثانية.

وشهد اللقاء تسجيل عدد من الأرقام الجيدة هذا الموسم اغلبها لعدائين كينيين، في مقدمتهم ايليجاه مونتوني مانانغوي وصيف بطل العالم 2015 الذي سجل افضل توقيت هذا العام في سباق 1500م بقطعه المسافة بزمن 3:28.80 دقائق.

وحل البطل الأولمبي الأميركي ماتيو سنتروفيتس في المركز التاسع بزمن 3:34.43 دقائق.

وسجل الكيني ايمانويل كورير أفضل توقيت في سباق 800م بقطعه المسافة بزمن 1:43.10 دقيقة.

وحققت الكينية هيلين اوبيري افضل توقيت هذا العام في سباق 3 آلاف متر مسجلة 8:23.14 دقائق.