تنطلق اليوم منافسات السباحة داخل الحوض ضمن بطولة العالم المقامة حاليا في بودابست حتى 30 يوليو، حيث ستكون الولايات المتحدة تحت المجهر لحصد الميداليات بعد اعتزال أسطورتها مايكل فيلبس.



وأقيمت بدءا من 15 يوليو الجاري منافسات الغطس وسباقات المسافات الطويلة في المياه المفتوحة والسباحة الايقاعية.

كما ستبرز في الحوض المنافسة بين الاسترالي ماك هورتون والصيني سون يانغ، بعدما أنهى الأول هيمنة الثاني على سباق 400 م حرة في أولمبياد ريو 2016، في منافسة محتدمة لم تخل من الاتهامات خارج الحوض على خلفية «الغش».

وكانت الولايات المتحدة تصدرت جدول الميداليات في سباقات الحوض في بطولة العالم الأخيرة في مدينة قازان الروسية عام 2015، مع 23 ميدالية (8 ذهبيات و10 فضيات و5 برونزيات)، مقابل 16 لاستراليا (7 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات)، وحلول الصين ثالثة مع 13 ميدالية (5 ذهبيات وفضية و7 برونزيات).



وتصدرت الصين ترتيب الميداليات الاجمالي في 2015 مع 35 ميدالية (15 ذهبية و10 فضيات و10 برونزيات)، مقابل 33 ميدالية للولايات المتحدة (13 ذهبية و14 فضية و6 برونزيات).



وتشارك الولايات المتحدة في البطولة بمنتخب شاب نسبيا، بعد اعتزال فيلبس حامل 23 ذهبية أولمبية، وغياب راين لوكتي الذي أنهى حديثا فترة ايقاف لعشرة أشهر على خلفية فضيحة في أولمبياد ريو، وعدم تعافي ميسي فرانكلين بشكل كامل من عملية جراحية في كتفها.



وستكون الآمال الاميركية معقودة على الشابة كايتي ليديكي (20 عاما) المرشحة بقوة لتعزيز غلتها من الميداليات الذهبية، بعدما أحزرت أربع ذهبيات وفضية في ريو 2016، و9 ذهبيات في بطولتي العالم برشلونة 2013 وقازان 2015.

الا ان ليديكي تخوض في برنامج مزدحم في بودابست، في ست منافسات هي سباقات 200م و400م و800م و1500م حرة، اضافة الى التتابع 4 مرات 100م و4 مرات 200م.



وما بين التصفيات والسباقات النهائية، قد تخوض ليديكي ما مجموعه 6300م من السباحة في بودابست، مقارنة على سبيل المثال مع 3300 فقط قام بها فيلبس في أولمبياد بكين 2008 عندما أحرز ثماني ميداليات ذهبية.



وتخوض ليديكي منافسات 400م حرة، السباق الذي حققت فيه الرقم القياسي العالمي في ريو 2016، مع 3.56:46 دقيقة.



ومن ابرز الاسماء الاميركية المشاركة المخضرم نايثن ادريان (28 عاما) الذي يشارك في سباقات الفردي والتتابع لمسافة 50 و100م، والفائز بخمس ذهبيات أولمبية بينها ذهبية 100م حرة في لندن 2012، ومات غريفرز (32 عاما)، الفائز باربع ذهبيات اولمبية ومثلها في بطولات العالم، ويشارك في سباق 100م ظهرا.

وكان غريفرز فشل في التأهل الى أولمبياد ريو.



كما يضم الفريق الاميركي ليلي كينغ (فائزة بذهبيتين في ريو) وسيموني مانويل (فائزة ايضا بذهبيتين في ريو) وراين مورفي (فائز بثلاث ذهبيات في ريو)، ومانويل ومالوري كوميرفورد التي فازت بسباق 100م حرة خلال التجارب الأميركية.