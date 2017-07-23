استبعد مدرب ريال مدريد بطل الدوري الاسباني زين الدين زيدان بشكل قاطع رحيل نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الملاحق من طرف مصلحة الضرائب الاسبانية.

وقال زيزو في مقابلة مع شبكة التلفزيون «إي إس بي إن» الاميركية: «كريستيانو في النهاية واحد منا ببساطة سيبقى معنا».

وأضاف زيدان الذي يشرف حاليا على المعسكر التدريبي الاعدادي لفريقه للموسم الجديد في الولايات المتحدة: «صاروخ ماديرا في عطلة في الوقت الراهن، انه يرتاح، يستحقها جيدا، سيلتحق بنا بمجرد انتهاء عطلته».

وكان الدون أشعل التكهنات بخصوص مستقبله عشية انطلاق كأس القارات في روسيا، حيث اوضح لمقربيه رغبته في ترك اسبانيا بسبب اتهامه من طرق القضاء المحلي بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين والشك يحوم حول نوايا افضل لاعب في العالم 4 مرات والفائز مع النادي الملكي بلقب دوري ابطال اوروبا في العامين الاخيرين.

وتطرق مدرب الملكي ايضا الى احد اللاعبين المطلوبين بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مواطنه المهاجم كيليان مبابي المرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2019 والذي ترغب العديد من الاندية في التعاقد معه على رأسها باريس سان جرمان.

وقال زيدان: «انه لاعب جيد جدا، موهبة كبيرة في سن الثامنة عشرة مع شخصية جيدة جدا».

وتابع: «لقد أظهر الموسم الماضي كل ما هو قادر على تقديمه. انه ليس لاعبا في فريقي، لا يمكنني قول أشياء اخرى».

مباراة تحضيرية

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على لقائهما على لقب الكأس السوبر الأوروبية، يخوض ريال مدريد ومان يونايتد مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي في الثامن من أغسطس الناديان في العاصمة المقدونية (سكوبيي) على الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع بين بطل دوري الابطال وبطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وذلك بعدما احتفظ الملكي في الموسم المنصرم بلقبه الأوروبي، وأحرز يونايتد لقب المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية للمرة الأولى في تاريخه.



الا ان الفريقين سيخوضان اليوم مباراة ودية قرب مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث يقوم كل منهما بجولة استعدادية للموسم الجديد.

وتأتي المباراة بعد ثلاثة أعوام على أول لقاء بين القطبين الأوروبيين في الولايات المتحدة، عندما التقيا وديا في ميشيغن أمام 190 آلاف و318 متفرجا، في رقم قياسي لعدد المشجعين في مباراة كرة قدم تقام في الولايات المتحدة.

وستكون هذه المباراة الرابعة لـ«المان» ضمن جولته، اذ سبق له الفوز على فريقين من الدوري المحلي هما غالاكسي (5-2) وسولت لايك سيتي (2-1)، قبل لقاء «ديربي» مع غريمه السيتي (2-0).

ورغم ترقب المباراة من قبل المشجعين، شدد مورينيو على انه سيعمد، كما في المباريات الثلاث الماضية، الى القيام بتغييرات عدة في تشكيلة الفريق لاختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين، انطلاقا من كون هذه المباراة «تدريبا» وليست موعدا رسميا.



وسيكون وضع المرينغي الذي أحرز أيضا في الموسم المنصرم لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، مشابها الى حد كبير، على رغم ان مباراته ضد يونايتد ستكون الأولى له ضمن التحضيرات للموسم المقبل.



كما ان ريال يخوض هذه المباراة في غياب نجمه وأفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها 2016، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لن يشارك في اللقاء ضد ناديه القديم، بسبب استمرار إجازته الصيفية.