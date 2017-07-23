توصل موناكو بطل فرنسا ومان سيتي الى اتفاق حول قيمة صفقة انتقال المدافع الدولي بنجامان مندي من الأول إلى الثاني لقاء 57.5 مليون يورو، بحسب ما أفادت تقارير صحافية فرنسية وانجليزية.

وذكرت صحيفتا «ليكيب» الرياضية الفرنسية، و«ذا غارديان» الانجليزية، ان قيمة انتقال المدافع البالغ من العمر 23 عاما ستصل الى 57.5 مليون يورو، وذلك بعد يومين من تقارير عن رفض موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عرضا بقيمة 50 مليون يورو.



وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ المذكور في التقارير، سيصبح مندي أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد ان كان السيتي بالذات ضم المدافع الدولي الانجليزي كايل ووكر من توتنهام مطلع يوليو في صفقة تتراوح بين 52 و57 مليون يورو.