بعد أسابيع على خسارته نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أمام غولدن ستيت ووريرز، يبدو فريق كليفلاند كافالييرز قريبا من التعرض لخضة كبرى بعد طلب لاعبه كايري ايرفينغ الرحيل للخروج من ظل «الملك» ليبرون جيمس.



وبعد ستة مواسم بلغ فيها الدور النهائي ثلاث مرات، يبدو اللاعب (25 عاما) الذي انضم الى كليفلاند عام 2011 كأول خيار في «الدرافت»، راغبا في الخروج من ظل جيمس النجم المطلق لكافالييرز وأحد أفضل اللاعبين في حقبة ما بعد الاسطورة مايكل جوردان.

وفي إشارة إضافية الى ان اللاعب لم يقدم على هذه الخطوة عن عبث، بل بعد دراسة وافرة، أفادت التقارير نفسها ان ايرفينغ قدم لناديه الحالي لائحة بأربعة نواد تثير اهتمامه: سان انتونيو سبيرز، نيويورك نيكس، ميامي هيت ومينيسوتا.

وبحسب «اي اس بي ان»، الأولوية بالنسبة الى ايرفينغ هي سان انتونيو الذي يدربه غريغ بوبوفيتش.