قلل مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي من شأن «الشائعات» عن انتقال مهاجمه نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب نشر النجم البرازيلي صورة يظهر فيها بموقع «تفكير»، مغذيا التقارير عن احتمال ان يصبح أغلى لاعب في العالم.

وتصدر خبر احتمال انتقال المهاجم الدولي (25 عاما) عناوين الصحافة الرياضية في الأيام الماضية، مع تكرار الحديث عن استعداد نادي العاصمة الفرنسية لدفع البند الجزائي في عقد اللاعب البالغ 222 مليون يورو.

كما أشارت التقارير الى ان جوهرة الكتلان راغب في ترك البارسا للخروج من ظل زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وما عزز هذه التقارير ايضا، تأكيد مدرب سان جرمان أوناي إيمري هذا الأسبوع في تصريحات صحافية، حاجة النادي الى لاعب من أفضل خمسة عالميا، مشيرا الى ان نيمار من ضمن هؤلاء الخمسة.

الا ان فالفيردي أكد ان كل ما يتم تداوله شائعات، وقال: «انه وقت الشائعات ونحن نفهم كيف يكون. انه معنا الآن، وهو واحد منا».

وأضاف «نحن نحبه ونريده، ليس فقط على الصعيد الكروي، بل ايضا لما يقوم به في غرف تغيير الملابس»، مضيفا «انها مجرد شائعات. لا داعي للقلق حول امر لا نعرف اذا كان سيحدث ام لا. سنرى اذا حصل ذلك في المستقبل، ولكن لا داعي للقلق الآن».

وأتت تصريحات فالفيردي مع بدء البلوغرانا جولة استعدادية ترويجية في الولايات المتحدة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

صورة تغذي التكهنات

نيمار نفسه اختار على ما يبدو تغذية التكهنات بشأن مستقبله اذ نشر صورة على حسابه عبر «انستغرام»، يظهر فيها ممددا على عشب الملعب، واضعا يده اليسرى على ذقنه.

وخلال 12 ساعة، حصدت الصورة أكثر من 1.5 مليون إعجاب (لايك)، ثلاثة منها من «باريسية»، من لاعبي سان جرمان الارجنتيني انخل دي ماريا والحارس الالماني كيفن تراب ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي الذي تتداول التقارير أيضا برغبته في القيام بخطوة معاكسة لنيمار، عبر الانتقال من نادي العاصمة الى برشلونة.

وفي تقارير إضافية أفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية ان نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة رغبته في الانضمام الى سان جرمان، وان «الانتقال بات أمرا واقعا بالنسبة الى بعض لاعبي برشلونة».

ماذا قالت سكاي؟

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» عن نسبة بقاء نيمار داخل صفوف البارسا هذا الصيف.

حيث قالت عبر حسابها بتويتر: وفقا لمصادرنا فإن نيمار سيرحل عن البارسا بنسبة 90% هذا الصيف.