حقق ميلان الايطالي في مباراته الأولى بمشاركة لاعبه الجديد ليوناردو بونوتشي، فوزا عريضا على بايرن ميونيخ بطل المانيا لكرة القدم برباعية نظيفة في مباراة ودية بشينزين الصينية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل الأهداف فرانك كيسييه (14) وباتريك كوتروني (25 و43) والتركي هاكان كالهانوغلو (85).



وكيسييه (المنتقل من اتالانتا) وكالهانوغلو (من باير ليفركوزن الالماني) من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم ميلان الساعي الى استعادة أمجاده بعد مواسم مخيبة.

أما قلب الدفاع بونوتشي (30 عاما)، فانتقل من يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو، وهو أبرز تعاقد لـ«اللومباردي» بعد انتقال ملكيته الى مستثمرين صينيين.

كارلو منزعج

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ عن استيائه من هزيمة فريقه برباعية نظيفة ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «النتيجة فاجأتني، وأنا محبط لأننا افتقدنا التوازن، ولم نلعب بشكل جيد».

وأضاف: «لم يكن من المفترض أن نخسر بهذه النتيجة، مازال لدينا الوقت لكي نستعد للموسم بشكل طبيعي، وعلينا أن نفعل ذلك».

وتابع: شاهدت ميلان مع مونتيلا ومدى التطور الكبير الذي احدثه المدرب واتوقع مع الصفقات والانسجام سيعود الفريق كما كان سابقا.

صراع لندني في الصين

تغلب تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرسنال 3ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الصين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب بكين الوطني «عش الطائر»، أنهى البلوز الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ويليان وميشي باتشواي في الدقيقتين 40 و42.

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف باتشواي الهدف الثاني له والثالث للبلوز ولم ينجح أرسنال في الرد علما بأنه حقق الفوز في مباراتيه الوديتين السابقتين أمام سيدني الأسترالي 2ـ0 وويسترن سيدني وانديررز الأسترالي 3ــ1.

سجل النجم المصري محمد صلاح ثاني أهدافه بقميص فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي توج امس بطولة «كأس الدوري الإنجليزي في آسيا» إثر الفوز على ليستر سيتي 2- 1 في المباراة النهائية.



وعلى ملعب ستاد هونغ كونغ الذي احتضن منافسات البطولة، افتتح المهاجم الجزائري إسلام سليماني التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 12.



بعدها قلب ليفربول موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين لمحمد صلاح وفيليبي كوتينيو في الدقيقتين 20 و44 لينتزع اللقب.

وأحرز كريستال بالاس المركز الثالث في البطولة بعدما تغلب على ويست بروميتش ألبيون 2 - 0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.