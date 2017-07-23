ذكرت تقارير صحافية أن إدارة أرسنال ردت على باريس سان جرمان بشكل نهائي بشأن رغبة النادي الفرنسي في الحصول على خدمات التشيلي أليكسيس سانشيز.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس»: إن الغانرز يرفض الاستماع للعروض المقدمة من الفريق الباريسي، كما أن الغانرز يرفض الجلوس مع نظيره الفرنسي من أجل حسم صفقة رحيل سانشيز.

وأشارت الشبكة إلى أن «إدارة أرسنال أبلغت نظيرتها في سان جرمان بأن الدولي التشيلي غير قابل للبيع هذا الصيف، رغم بقاء عام واحد في عقده مع الفريق».

ويرفض الفرنسي آرسين فينغر بيع نجمه، إذ يعتبره لاعبا أساسيا بالفريق للموسم المقبل، لتحقيق أهم أهدافه وهو الفوز بالدوري الإنجليزي.