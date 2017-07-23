برز اسم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوڤنتوس كبديل محتمل للبرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الذي أكدت تقارير اقترابه من الرحيل الى نادي باريس سان جرمان هذا الصيف.



وأكد الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوڤنتوس أنه لا يخشى خسارة ديبالا، ويرى أن ما يقال عن اهتمام برشلونة به شائعات فقط.



وقال أليغري قبل مباراة البارسا واليوڤي بكأس الأبطال الدولية: «أعرف ما الذي يدور بين سان جرمان ونيمار، ولو رحل اللاعب البرازيلي فإن برشلونة سيحتاج للتعاقد مع مهاجم من الطراز الأول، لكنني لست قلقا».



وسيكون تعاقد برشلونة مع ديبالا مشروطا بخروج البرازيلي نيمار من الفريق الكاتالوني هذا الصيف، وهو الأمر الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة بعد العرض الضخم من باريس الذي يستعد لدفع الشرط الجزائي لضم اللاعب بقيمة 222 مليون يورو.