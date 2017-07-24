قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي، فريقه برشلونة الاسباني على الفوز على يوڤنتوس الايطالي 2-1 في ايست روثرفورد (نيوجيرسي) في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية الاعدادية للموسم الجديد.

وسرق نيمار (25 عاما) النجومية من زميله الارجنتيني ليونيل ميسي في هذه المباراة وأمام 82 الف متفرج، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 15 بعد لعبة مشتركة مع باكو الكاسير عند حافة المنطقة فهيأها له الاخير داخلها فتوغل بين 3 مدافعين ولعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس العملاق جانلويجي بوفون.

وأضاف نيمار هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة 26 عندما تلقى كرة من ميسي خارج المنطقة فتوغل داخلها وتلاعب بأربعة مدافعين بمراوغات ساحرة قبل ان يودعها مرمى بوفون من مسافة قريبة بيمناه، مؤكدا سبب رغبة الفريق الباريسي في دفع قيمة فسخ عقده مع النادي الكاتالوني والبالغة 222 مليون يورو مع راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.

ولم يتوقف مهرجان نيمار عند الهدفين، بل كاد يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 42، لكن بوفون كان يقظا هذه المرة وأبعد تسديدته. وعلق مدرب يوڤنتوس ماسيميليانو اليغري على اداء نيمار قائلا: «لقد قدم مباراة رائعة مع ميسي»، مضيفا: «هما موهبتان خارقتان وقد ظهر ذلك على أرضية الملعب». واجرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي الذي خاض بالمناسبة مباراته الاولى على رأس الادارة الفنية للفريق الكاتالوني بعدما عين خلفا للويس انريكي، تبديلات عدة في الشوط الثاني ابرزها خروج نيمار وميسي، فيما أشرك المهاجم الدولي الاوروغوياني لويس سواريز.

وكاد سواريز يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 55 بيد ان تسديدته تصدى لها الحارس الپولندي فويسييتش تشيسني المنتقل حديثا الى صفوف فريق «السيدة العجوز» والذي دخل في الشوط الثاني مكان بوفون.

وقلص يوڤنتوس الذي كان اخرج برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي (3 - صفر ذهابا وصفر - صفر ايابا)، الفارق في الدقيقة 63 عبر عملاق خط دفاعه جورجو كيليني بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الدولي الارجنتيني باولو ديبالا المرشح الى الانتقال الى برشلونة في حال رحيل نيمار.

واستعاد برشلونة افضليته دون ان ينجح في ترجمتها الى اهداف رغم محاولات سواريز (83) ودينيس سواريز (75 و85).

صمت و«سيلفي»

واختير نيمار افضل لاعب في المباراة بيد انه لم يرغب في الحديث عن احتمال انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان مفضلا التقاط بعض الصور «سيلفي» مع العديد من انصار النادي قبل ركوب حافلة فريقه والابتسامة على محيّاه. وقال المدرب الجديد لبرشلونة: «نرغب في بقائه معنا»، مضيفا: «نعرف قيمته على أرضية الملعب ونعرف ما يقدمه في غرف الملابس».

برشلونة مقتنع ببقاء نجمه البرازيلي

ذكرت وسائل الإعلام الاسبانية ان برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم مقتنع ببقاء نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا الذي تشير انباء الى احتمال انتقاله لصفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال رئيس النادي الكاتالوني ماريا بارتوميو في معرض رده على سؤال لصحافي بإذاعة «كادينا سير» عما اذا كان هادئا بهذا الموضوع: «لقد قلنا ذلك دائما».

وذكرت صحيفتا «موندو ديبورتيڤو» و«سبور» من جهتهما ان زميلي النجم البرازيلي صاحب الـ 25 ربيعا، الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغواياني لويس سواريز تحدثا معه من أجل إقناعه بالبقاء. وبحسب صحيفة سبور فإن نيمار قال «انا باق» عقب هذه المناقشة.

«الدون» ينصح نيمار

قالت صحيفة «ذا صن» إن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونيمار مهاجم برشلونة أصدقاء مقربون لذا تحدثا معا عبر تطبيق (واتس آب) حول إمكانية انتقال صاحب الـ 25 عاما لصفوف باريس سان جرمان».

وأضافت ان الدون البرتغالي طلب من نيمار الانضمام لمان يونايتد إذا رغب في الرحيل عن البارسا لأن النادي الباريسي بحسب رأي رونالدو سيكون خطوة للخلف في مسيرته الكروية». وأوضحت «رونالدو يرى أن الدوري الفرنسي أقل تسويقيا من الإسباني، والإنجليزي، ولن يستفيد نيمار كثيرا من الانضمام إليه، لذلك نصحه برفض عرض سان جيرمان، والانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة للانضمام لـ «المان».