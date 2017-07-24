قسا توتنهام وصيف بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم على نظيره باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي عندما تغلب عليه 4 ـ 2 في اورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، ضمن كأس الأبطال الدولية الودية. وسجل الدنماركي كريستيان اريكسن (11) وإريك داير (18) والبلجيكي توبي ألدرفيريلد (82) وهاري كاين (88 من ركلة جزاء) اهداف توتنهام، والاوروغوياني إدينسون كافاني (6) والأرجنتيني خافيير باستوري (36) هدفي باريس سان جرمان. ويلتقي باريس سان جرمان مع يوڤنتوس الاربعاء المقبل، قبل لقاء موناكو في كأس الأبطال الفرنسية في 29 الحالي في مدينة طنجة المغربية.

وكرر ايمري تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا بخصوص صفقة نيمار، وقال: «نحن نراقب دائما اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتنا».