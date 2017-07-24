أعلن ستوك سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيان عن توصلهما الى اتفاق بشأن انتقال المهاجم النمسوي ماركو ارناوتوفيتش من الأول الى الثاني في صفقة قد تصل الى 28 مليون يورو.

وقال وست هام في موقعه الرسمي «يسعد وست هام يونايتد الإعلان عن توقيع المهاجم النمسوي ماركو ارناوتوفيتش في صفقة قياسية بالنسبة للنادي».

وبدوره قال المهاجم البالغ 28 عاما «أن أكون لاعبا في وست هام، فالشعور مميز بالنسبة لي. الجميع يعلم بأن وست هام ناد كبير يتمتع بتاريخ كبير، وأنا سعيد بأن أكون الآن جزءا منه. اتطلع بفارغ الصبر للبدء (معه)».