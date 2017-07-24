اكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد الانجليزي بطل الدوري الاوروبي لكرة القدم ان حارس مرماه الدولي الاسباني دافيد دي خيا طوى صفحة انتقاله الى ريال مدريد الذي حاول بقوة التعاقد معه عامي 2015 و2016.

وقال مورينيو: «يمكنني أن أؤكد لكم انه لن يرحل هذا الموسم».

وأضاف مورينيو: «دي خيا شخص صادق جدا، مستقيم جدا، تم الاتصال به لفترة طويلة من قبل ريال مدريد لكن اليونايتد لم يكن منفتحا على المفاوضات».

وتابع: «قررنا بعد ذلك فتح الباب، لانني ما زلت أعتقد اننا لا يمكننا الابقاء على لاعب يرغب في الرحيل، فهو لا يعطينا ما ننتظره منه».

واردف قائلا: «ولكن بمجرد ما فتحنا باب المفاوضات، اغلقه (ريال مدريد)، لا أعتقد ان دي خيا لديه انطباع ايجابي ناحية ريال مدريد».

وأوضح مورينيو «أرى لاعبا، سعيدا جدا، مركز جدا، يتدرب أفضل من أي وقت مضى، بالنسبة لي، انا متأكد 100% من بقائه».