انتقل مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم دانيلو من ريال مدريد بطل الدوري الاسباني الى مانشستر سيتي ثالث الدوري الانجليزي لمدة 5 أعوام بحسب ما أعلنه الناديان امس.

وأكد النادي الانجليزي على موقعه الالكتروني ان دانيلو (26 عاما) «وقع عقدا لمدة 5 أعوام والتحق بزملائه الجدد في الجولة الاعدادية للنادي للموسم الجديد في الولايات المتحدة».

في المقابل، كتب النادي الملكي انه «يتمنى النجاح الكامل لدانيلو في مرحلته الجديدة».

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أشارت إلى انها بلغت 26.5 مليون جنيه استرليني (29.5 مليون يورو).

من جهته، قال دانيلو في بيان للنادي الانجليزي: «أبدت أندية أخرى اهتمامها الكبير بالتعاقد معي لكن كانت لدي دائما الرغبة في اللعب بإشراف بيب غوارديولا» المدرب الاسباني لمانشستر سيتي.