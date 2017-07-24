أعلن مانشستر سيتي عن انتقال مدافعه الصربي الكسندر كولاروف الى صفوف روما وصيف بطل الدوري الايطالي.

وبحسب الناديين، وقع كولاروف (31 عاما) عقدا لمدة ثلاثة اعوام مع روما الذي دفع 5 ملايين يورو للحصول على خدماته.

وسيلتحق المدافع الدولي الصربي بزملائه في بوسطن حيث يعسكر روما استعدادا للموسم الكروي الجديد من خلال المشاركة في كأس الابطال الدولية الودية التي تضم افضل الاندية في القارة العجوز.

وقال كولاروف: «أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، سأقوم كما درجت العادة دائما بتقديم افضل ما لدي بنسبة 100% وأكثر مع روما».

وتوج كولاروف مع مانشستر سيتي بلقب الدوري مرتين ومثلها في كأس الرابطة ومرة واحدة بلقب كأس انجلترا.