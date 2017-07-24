أعلن نادي تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن تنصيب جاري كاهيل قائدا للفريق.

وقال الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني للبلوز ان كاهيل سيخلف جون تيري في حمل شارة قيادة الفريق، بعد انتقال الأخير إلى صفوف استون فيلا مؤخرا.

وحمل كاهيل شارة قيادة الفريق في فترات كثيرة الموسم الماضي في ظل تراجع مشاركة تيري مع الفريق، لكنه الآن أصبح القائد الأساسي للفريق بشكل رسمي.

وقدم كاهيل مسيرة متميزة مع تشلسي منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في 2012 قادما من بولتون.

وتابع كونتي: «أعتقد انه من المناسب استمرار كاهيل كقائد، إذا شارك فإنه القائد المناسب».

وأضاف: «هذا بسبب انه ظل في تشلسي لأعوام كثيرة وخاض الكثير من المباريات وأظهر قدرته على القيام بهذا الدور».