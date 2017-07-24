اعتذر نادي تشلسي من الصين حيث يقوم بجولة استعدادية للموسم المقبل، بعد تعليقات مسيئة لها من لاعبه البرازيلي كينيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي بيانا باللغتين الانجليزية والصينية عبر موقعه الإلكتروني حمل عنوان «اعتذار نادي تشلسي لكرة القدم من الشعب الصيني على تعليقات مسيئة للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكد النادي انه حظي باستقبال ودود في ملعب «عش الطائر» في بكين حيث خاض السبت مباراة ودية ضد غريمه المحلي أرسنال (3-0) استعدادا للموسم الكروي الجديد، وانه فوجئ بتعليقات لاعبه.

وكان كينيدي (21 عاما) نشر عبر حسابه على «انساتغرام» شريطين مصورين، يقول في أحدهما «تبا لك يا صين»، ويظهر في الثاني حارسا امنيا نائما مرفقا بعبارة «استيقظي أيتها الصين. أيتها الغبية».

وشدد البلوز على رغبته في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والمملكة المتحدة، وانه ينأى بنفسه عن تعليقات لاعبه.

وأضاف: «أفعال كينيدي كانت غلطة سيتعلم الكثير منها. تصرفه لا يمثل كامل الفريق ولا يتوافق مع تطلعات النادي ومتطلباته القاسية من لاعبيه الشبان. لقد تم توبيخه بشكل قوي».

وشدد على ان «الجميع في نادي تشلسي يبدي الاحترام الأقصى والإعجاب بالصين ويحب مشجعينا الصينيين. بسبب ذلك، صدمنا وأحزننا الأثر السلبي لما رأيناه على مر اليومين الماضيين»، مضيفا: «نعتذر بصدق على الألم الذي تعرض له مشجعونا الصينيون إضافة الى كل الشعب الصيني».