أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ان برشلونة الاسباني يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو بغض النظر عن العرض الذي تقدم به. وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو الذي سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي (2 ـ 1) في هونغ كونغ، علما بأنه صنع الهدف الأول للدولي المصري محمد صلاح. وأشارت تقارير صحافية إلى ان برشلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من خلال عرض افضل، بيد ان كلوب طالبهم بعدم المحاولة. وقال كلوب في تصريحات لوسائل الاعلام البريطانية: «اذا قلت انه ليس للبيع، فهو ليس للبيع»، مضيفا: «لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة». وباع ليفربول نجمه الاوروغوياني لويس سواريز الى برشلونة وجناحه رحيم ستيرلينغ الى مانشستر سيتي في السنوات الاخيرة، بيد ان كلوب اكد ان الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن سؤال عما اذا كان تلقى ضمانات من ادارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيل.