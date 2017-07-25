واصل مان يونايتد انتصاراته المتتالية في استعداداته للموسم الجديد بفوزه على ريال مدريد الاسباني 2-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الولايات المتحدة الاميركية، في «بروفة» لمباراة الكأس السوبر الأوروبية التي ستجمعهما في أغسطس المقبل.

والتقى «المان» حامل لقب الدوري الاوروبي «يورويا ليغ» في الموسم المنصرم، وريال مدريد الذي حافظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أمام 65 ألف متفرج في مباراة ودية ضمن كأس الابطال الدولية.

ويلتقي الفريقان في الثامن من أغسطس المقبل في العاصمة المقدونية سكوبيي، في مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع سنويا بين بطل دوري الأبطال وبطل «يوروبا ليغ».

وكان يونايتد البادئ بالتسجيل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر جيسي لينغارد، قبل ان يدرك النادي الملكي التعادل في الدقيقة 69 بركلة جزاء ترجمها البرازيلي كاسيميرو، علما أن الاخير أهدر ركلة الترجيح الأخيرة التي منحت الفوز للفريق الانجليزي.

وتألق حارسا مرمى الفريقين في ركلات الترجيح: دافيد دي خيا وكيكو كاسيا بتصدي كل منهما لركلتين ترجيحيتين، فاستقبلت شباك الاول هدفا واحد سجله لويسمي كيتسادا، وشباك الثاني هدفين عبر الارميني هنريك مخيتاريان والهولندي دالي بليند.

وواصل يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، سلسلة انتصاراته في جولته الاميركية، اذ سبق له الفوز على جاره وغريمه مان سيتي 2-0 ضمن كأس الابطال، وقبله على الفريقين الاميركيين لوس انجيليس غالاكسي 5-2 وريال سولت لايك سيتي 2-1، بينما خاض ريال مباراته الاعدادية الاولى في جولته الاميركية.

وتبقى للنادي الانجليزي مباراة واحدة في الولايات المتحدة سيخوضها أمام برشلونة، قبل العودة الى اوروبا لمواجهة فاليرينغا النرويجي في 30 الجاري، ثم سمبدوريا الايطالي في 2 أغسطس في دبلن، قبل ملاقاة الملكي على الكأس السوبر.

أما ريال، فيلتقي مان سيتي، ثم غريمه برشلونة ضمن كأس الابطال، فنجوم الدوري الاميركي في 3 أغسطس.

وهي المرة الثانية التي يلتقى فيها اليونايتد والريال في الولايات المتحدة، بعد مباراة ودية في العام 2017 في ميشيغن أمام 109 آلاف و318 متفرجا، في رقم قياسي لعدد المشجعين في مباراة كرة قدم تقام في الولايات المتحدة.

مورينيو وزيدان سعيدان

وأعرب مورينيو، المدرب الحالي للشياطين الحمر والسابق للريال، عن سعادته بما حققه فريقه حتى الآن في جولته الاميركية، قائلا «أنا سعيد جدا بمعسكرنا التدريبي، لو لم يصب (الاسبانيان) خوان ماتا (في الكاحل الاثنين الماضي) وأندير هيريرا للاصابة، لكانت الاستعدادات مثالية».

أما المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان فنسج على المنوال نفسه، قائلا «انا سعيد جدا بهذه المباراة».

وأضاف «كانت مباراة جيدة خصوصا لجهة لاعبينا الشباب الذين واجهوا فريقا خاض أربع أو خمس مباريات اعدادية. الاكثر أهمية هو أنه لم تكن هناك اصابات، سنتحسن بقوة مع مرور الوقت».

وأوضح زيدان انه لم يطلب من ادارة النادي تعزيز خط الهجوم بعد انتقال الدولي الاسباني ألفارو موراتا الى صفوف تشلسي، بينما تفيد تقارير صحافية عن اهتمام النادي الملكي بمهاجم موناكو الدولي الواعد كيليان مبابي.