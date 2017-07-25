سعى المدافع الدولي الاسباني جيرار بيكيه إلى وضع حد للتقارير حول انتقال زميله في نادي برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريـس سان جرمان بنشره صورة لهما مرفقة بتعليق يؤكد بقاءه، الا ان المعني المباشر بالموضوع التزم الصمت وأبقى الغموض قائما.

ونشر بيكيه في وقت متأخر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة «سيلفي» تجمعه بزميله البرازيلي، وأرفقها بتعليق مقتضب هو «سيبقى» باللغة الاسبانية. وظهر بيكيه في الصورة معانقا نيمار، وكل منهما يرفع علامة النصر.

ولقيت صورة بيكيه ونيمار انتشارا سريعا عبر مواقع التواصل، اذ حظيت بعد أقل من 12 ساعة على نشرها، بأكثر من 104 آلاف إعادة تغريد عبر «تويتر»، وتسببت بـ «حرب تعليقات» بين مشجعي النادي الكاتالوني الذين أعربوا عن ارتياحهم لبقاء نيمار، ومشجعي سان جرمان الذين تحسروا على عدم انضمامه لناديهم.

الا ان جوهرة الكتلان الموجود مع زملائه في الولايات المتحدة حيث يستعد النادي الكتالوني، حامل لقب الكأس المحلية، للموسم الكروي المقبل، لم يعلق حتى الآن على التقارير بشأن احتمال انتقاله، كما لم يعد نشر صورة بيكيه، ولم يؤكد أو ينف الاستنتاجات التي أدت اليها، وهي ان رحيله عن البارسا طوي حاليا إلى غير رجعة، أقله للموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مستعد لدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو، ما سيجعل منه أغلى لاعب في العالم.

ونقلت الشبكة عن مقربين من نيمار لم تسمهم، ان الأخير لا يعرف لماذا أقدم بيكيه على نشر الصورة والتعليق المرافق لها، مشيرة إلى ان نيمار ووكيل أعماله أعطيا سان جرمان موافقتهما على انتقال اللاعب إلى صفوفه في عقد يمتد أربعة أعوام.