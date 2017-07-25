استبعد الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ رحيل نجم خط وسطه الدولي التشيلي أرتورو فيدال على رغم التقارير الصحافية التي تفيد باهتمام مان يونايتد به، الا ان المدرب الايطالي لم يخف وجود امكانية لرحيل لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي لم يلعب كثيرا في موسمه الأول مع بطل ألمانيا، في ظل تقارير باقتراب مدرب فريق «الشياطين الحمر» البرتغالي جوزيه مورينيو من التوصل الى اتفاق معه.

وقال كارلو حول اهتمام اليونايتد بالدولي التشيلي البالغ من العمر 30 عاما، «لن يرحل.

فيدال لاعب في صفوف فريقنا، لدي قناعة كبيرة ببقائه».

وأضاف عشية مواجهة فريقه تشلسي ضمن كأس الأبطال الدولية الودية في سنغافورة «فيدال سيبقى معنا». في المقابل، ألمح انشيلوتي الى امكانية رحيل سانشيز (19 عاما).