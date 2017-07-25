ثأر منتخب جامايكا من نظيره المكسيكي وجرده من اللقب بفوزه عليه 1-0 في نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف ليلاقي الولايات المتحدة في النهائي.

على ملعب روز بول في باسادينا بولاية كاليفورنيا، وأمام 42 الف متفرج غالبيتهم من مشجعي المكسيك، فاجأت جامايكا منافستها بهدف لكيمار لاورنس (24 عاما) من ركلة حرة من مسافة 25 مترا في الدقيقة 88، أبقت الحارس المكسيكي خيسوس كورونا مكتوف الأيدي.

وقاد لاورنس جامايكا الى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي لتواجه الولايات المتحدة (فجر الخميس) البلد المضيف الذي بلغ النهائي على حساب كوستاريكا 2-0.

وثأرت جامايكا لخسارتها امام المكسيك 1-3 في نهائي النسخة السابقة عام 2015، علما بانها لم تحرز اللقب الذي احتكرته المكسيك والولايات المتحدة بفوزهما بـ 12 من أصل 13.

وأفلت لقب وحيد من البلدين هو في نسخة 2009 التي أحرزت كندا لقبها.

وسيطرت المكسيك على المجريات من بداية اللقاء وحتى نهايته، الا ان لاعبيها اصطدموا بدفاع صلب ومنظم حرمهم من ترجمة أي من الفرص العديدة التي سنحت لهم.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات من النسخة الحالية وتعادلا سلبا. ويدين الجامايكيون ببلوغهم النهائي بشكل أساسي الى الحارس أندريه بلايك الذي تألق بداية في ربع النهائي وساهم بشكل فعال وكبير في الفوز على كندا 2-1 ومنحهم بطاقة التأهل لدور الاربعة.

وتوجت المكسيك بلقب الكأس الذهبية سبع مرات (اعوام 1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015) مقابل 5 مرات للولايات المتحدة (اعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013).

وودعت المكسيك البطولة بعد ان اغضبت جمهورها، في حين واصلت جامايكا المشوار حتى النهائي حيث ستواجه منافسا آخر من الوزن الثقيل عندما تلتقي الولايات المتحدة.

وتقدم الولايات المتحدة بقيادة المدرب العائد بروس ارينا اداء مقبولا ونتائج مرضية في نسخة 2017، وحققت الفوز الثالث عشر تواليا في نصف النهائي.