تقدم الأميركي جون ايسنر الى المركز العشرين في تصنيف لاعبي كرة التنس المحترفين غداة إحرازه لقب بطل دورة نيوبورت الأميركية على الملاعب العشبية على حساب الاسترالي ماثيو ايبدن.

وتقدم ايسنر الذي نال اللقب الحادي عشر في مسيرته الاحترافية والثالث في نيوبورت بعد 2011 و2012، مركزا واحدا وبات في المركز العشرين، على حساب الاسترالي كيريوس الذي تراجع إلى المركز الحادي والعشرين.

وبقيت المراكز الـ 12 الأولى على حالها بسبب عدم مشاركة أصحابها في الدورات التي اقيمت عقب بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي).

وبقي البريطاني اندي موراي في الصـــدارة أمام الاسبــاني رافايل نادال وفيدرر والصربي نوفــاك ديـوكـوفيتـش.

ترتيب العشرة الاوائل:

1 ـ البريطاني موراي 7750 نقطة

2 ـ الاسباني نادال 7465

3 ـ السويسري فيدرر 6545

4 ـ الصربي ديوكوفيتش 6325

5 ـ السويسري فافرينكا 6140

6 ـ الكرواتي سيليتش 5075

7 ـ النمساوي تييم 4030

8 ـ الياباني نيشيكوري 3740

9 ـ الكندي راونيتش 3310

10 ـ البلغاري ديميتروف 3160

ولدى السيدات، تراجعت البريطانية جوهانا كونتا الى المركز السابع في التصنيف الجديد بعد اسبوع من تقدمها الى الرابع على خلفية نتائجها في بطولة ويمبلدون، علما انها لم تشارك في أي دورة خلال الأسبوع الماضي.

وحافظت فينوس على المركز التاسع على الرغم من خسارتها 304 نقاط. وتتصدر التشيكية كارولينا بليسكوفا التصنيف للاسبوع الثاني على التوالي امام الرومانية هاليب والألمانية كيربر.

ترتيب العشر الأوليات:

1 ـ التشيكية بليسكوفا 6855 نقطة

2 ـ الرومانية هاليب 6670

3 ـ الالمانية كيربر 5975

4 ـ الاسبانية موغوروزا 4990

5 ـ الاوكرانية سفيتولينا 4935

6 ـ الدنماركية فوزنياكي 4780

7 ـ البريطانية كونتا 4750

8 ـ الروسية كوزنتسوفا 4500

9 ـ الاميركية فينوس وليامس 4157

10 ـ الپولندية رادفانسكا 3985