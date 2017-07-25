أعلن نادي لوس انجيليس ليكرز ان جون كاندلا أول مدرب للفريق عندما كان تحت مسمى مينيابوليس ليكرز، والذي قاده الى إحراز خمسة ألقاب في دوري كرة السلة الاميركي توفي عن 101 عام.

وقال النادي في بيان: «عائلة ليكرز حزينة بعد وفاة مدربها الاول جون كاندلا الذي لعب دورا مهما في تاريخ ليكرز، فهو لم يدخله قاعة المشاهير فقط، بل كان مدربنا الاول وقاد الفريق الى إحراز خمسة ألقاب في الدوري الاميركي للمحترفين».

وعين كاندلا عندما كان في الحادية والثلاثين من عمره مدربا لفريق مينيابوليس ليكرز بعيد تأسيس النادي عام 1947.

وقاد كاندلا في الموسم الاول ليكرز الى احراز اللقب في بطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة (ان بي ال)، وهي عبارة عن بطولة محترفة منافسة للبطولة الرئيسية في حينه (بي ايه ايه).

وأحرز ليكرز في إشراف كاندلا لقبه الاول عام 1949 في بطولة «بي ايه ايه»، والتي سبقت اعتماد التسمية الحالية «ان بي ايه».

واحتفظ النادي بلقبه عام 1950، وخسره في العام التالي، قبل ان يستعيده في 1952 ويحافظ عليه حتى 1954.