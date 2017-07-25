أعلنت وسائل الإعلام في البرازيل عن وفاة فالدير بيريس حارس مرمى السيليساو في بطولة كأس العالم عام 1982.

وقال موقع «سبورت يو أو إل» الإخباري البرازيلي، أن اللاعب السابق توفي عن عمر يناهز 66 عاما بسبب أزمة قلبية أثناء ذهابه لحضور حفلة عيد ميلاد في مسقط رأسه بمدينة موجي ميرين بولاية ساو باولو.

ونقل بيريس إلى أحد المستشفيات في المدينة المذكورة وتوفي هناك، رغم كل محاولات الأطباء لإنقاذه.

وبدأ بيريس مسيرته الكروية في نادي بونتي بريتا في 1970، لكن لمع نجمه في ساو باولو، النادي الذي لعب لصالحه في الفترة ما بين عامي 1973 و1984.

وشارك الحارس الراحل مع المنتخب البرازيلي في بطولات كأس العالم أعوام 1974و1978 و1982، إلا أنه لم يشارك ضمن التشكيلة الأساسية إلا في مونديال إسبانيا.