أعلنت المحكمة الادارية الرياضية الاسبانية امس انها بدأت إجراء تأديبيا بحق رئيس اتحاد كرة القدم انخل ماريا فيار، ما قد يؤدي الى ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويطول هذا الإجراء الذي فتح بناء على طلب المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة، فيار ونائبه خوان بادرون، وذلك وفقا لقرار المحكمة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وتسمح هذه الإجراءات التأديبية للمجلس الأعلى للرياضة بتعليق مهام الرجلين الموقوفين منذ الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق في قضايا فساد واختلاس أموال من الاتحاد.

وفي حال قررت الهيئة التنفيذية في المجلس الأعلى للرياضة ايقاف فيار ونائبه عن العمل، يمكن لهذا القرار ان يدخل حيز التنفيذ ويبقى ساريا الى حين البت بالدعوى أمام المحكمة الادارية الرياضية.

وأكد متحدث باسم المجلس ان الهيئة قد تقرر معاقبة فيار (67 عاما) ونائبه أو عدمه، وحتى إقصاء رئيس الاتحاد من منصبه الذي يشغله منذ العام 1988، وأعيد انتخابه فيه في مايو الماضي، الا ان المحكمة الادارية أشارت الى انها ستنتظر حكم المحكمة الوطنية المسؤولة عن القضية من الناحية الجنائية، لإصدار قرارها في الشكوى المقدمة من قبل المجلس الأعلى للرياضة.

وأكد متحدث باسم الأخير ان ايقاف فيار «لن يؤثر على عمل الاتحاد الاسباني لكرة القدم»، لأنه حينها سيتم استبداله تلقائيا بشخص آخر.