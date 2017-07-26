اعلنت صحيفة «ماركا» ان نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبقى في صفوف النادي الملكي من أجل تكرار انجازات موسم 2016-2017 «مرة أخرى».



وصرح الدون لصحيفة ماركا التي سألته في شنغهاي حيث يمضي عطلته: «احراز ألقاب مهمة مع فريقي الموسم الماضي كان رائعا، مثل الجوائز الفردية، تكرار ذلك مرة اخرى سيكون امرا جيدا».



ووضعت «ماركا» بهذه الطريقة حدا للشائعات التي اطلقتها صحيفة «او غلوبو» البرتغالية في يونيو الماضي عندما اشارت الى ان رونالدو لا يشعر بأن بطل اسبانيا واوروبا لم يدعمه بما فيه الكفاية في صراعه مع سلطات الضرائب.



ووجه القضاء الاسباني لرونالدو تهمة التهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو من خلال كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من امام سلطات الضرائب.



وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أكد عقب انتشار شائعات رحيل نجمه ان رونالدو أقوى بكثير منا جميعا والاكثر اهمية بين الموجودين هنا.



وسيمثل صاروخ ماديرا امام قاضي التحقيق في 31 يوليو الحالي للاستماع اليه في هذه القضية.