يرى البعض أن الاسباني بيب غوارديولا من أفضل المدربين في العالم من الناحية الفنية وإخراج المواهب ولكن عند معرفة ما أنفقه ببرشلونة وبايرن ميونيخ ومان سيتي حينها قد تتغير القناعات.

الفيلسوف غوارديولا كلما ذهب إلى فريق يجبر الإدارة على الإنفاق بغزارة لتدشين صفقات كبرى وهذا يسهل مهمته بالقياس بمدربين آخرين يقدمون مستويات كبيرة مع أنديتهم دون صرف المبالغ التي ينفقها بيب كل عام.

وكشفت الصحف العالمية أن غوارديولا كلف الفرق التي دربها منذ بداية مسيرته الكروية وحتى الآن 970 مليون إسترليني منها فقط 424 مليون إسترليني في عام مع السيتي ليكون المدرب الأكثر إنفاقا بتاريخ كرة القدم.