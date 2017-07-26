ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة ان صانع الألعاب السابق لنيويورك نيكس ديريك روز وقع عقدا لسنة واحدة مع كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مقابل (1. 8 ملايين يورو).

وأوضح الموقع الإلكتروني لكليفلاند كافالييرز ان اللاعب صاحب الـ 28 ربيعا التقى المسؤولين عن كافالييرز وسار معهم في مفاوضات عن الطريقة التي يمكن ان يعود بها الفريق الى الدور النهائي من دون كايري ايرفينغ صانع الألعاب الأساسي الذي طلب الرحيل عن النادي للخروج من ظل «الملك» ليبرون جيمس.

وأنهى روز موسمه مع نيويورك نيكس بمعدل 18 نقطة و3.8 متابعات و4.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وكان روز ترك الصيف الماضي فريق شيكاغو بولز الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2008.