يغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رابعا عالميا عن بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى بسبب الاصابة.

ويعاني ديوكوفيتش من كدمات في عظام كوعه اليمنى ويحتاج الى 12 اسبوعا للتعافي، ما سيبعده عن البطولة الأميركية المقررة الشهر المقبل على أرض صلبة.



وتفاقمت إصابة الصربي في بطولة ويمبلدون الأخيرة عندما اضطر للانسحاب من ربع النهائي ضد التشيكي توماس برديتش.

وقال طبيب منتخب صربيا «ان ديوكوفيتش سيعقد مؤتمرا صحافيا للحديث عن مستقبله، مضيفا ان «الاهم ان نوفاك هادئ الان ويتعافى بنجاح».

وتابع: «سيتوقف على الأقل 6 أسابيع ومن المحتمل ان يتطلب الأمر 12 أسبوعا».

وأردف قائلا «سيعلن ديوكوفيتش خطة للمرحلة المقبلة.



سيخضع لإعادة التأهيل ويمكنه خوض التمارين لكن من دون مضرب».