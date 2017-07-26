تحلم جامايكا باحراز لقبها الاول عندما تواجه الولايات المتحدة المرشحة في نهائي الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة كونكاكاف في سانتا كلارا (بكاليفورنيا).

ولم يشكل وصول منتخب الولايات المتحدة المضيف بقيادة المدرب بروس أرينا الى المباراة النهائية مفاجأة، لكنه سيبحث عن الثأر من جامايكا التي أقصته من نصف نهائي النسخة الاخيرة 2-1 قبل ان تخسر النهائي أمام المكسيك 1-3.

ويبحث المنتخب الاميركي عن لقب سادس بعد تتويجه في 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، ليقترب من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب 7.

ومنذ اطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000.

لكن جامايكا تطرق الباب بقوة، اذ اقصت المكسيك التي شاركت بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت كأس القارات 2017، في نصف النهائي بهدف متأخر من ركلة حرة رائعة لكيمار لورنس لاعب نيويورك ريد بولز الاميركي، لتبلغ النهائي الثاني على التوالي.



وتميز منتخب «ريغي بويز» بتنظيمه الدفاعي والهام حارس مرماه وقائده أندريه بلايك، فلم يدخل شباكه سوى هدفين ضد السلفادور في الدور الاول وخلال فوزه على كندا 2-1 في ربع النهائي.



وعلى غرار المكسيك، جلبت الولايات المتحدة فريقا شابا لا يمتلك الخبرة في دور المجموعات، لكن ارينا استدعى اصحاب الخبرة في الادوار الاقصائية ولم يخيبوا الامال.

وعادل كلينت ديمبسي الرقم القياسي لعدد الاهداف الدولية 57 خلال الفوز على كوستاريكا في نصف النهائي (2-0) في تكساس.



وسيكون بمقدوره تخطي الدولي السابق لاندون دونوفان بحال تسجيله في النهائي ضد جامايكا.

أرينا وحقبة جديدة

ولم يخسر الاميركان في 13 مباراة وهي أطول سلسلة لها منذ 2005، آخرها الفوز السهل على كوستاريكا في نصف النهائي، بعد عودة أرينا الذي حل بدلا من الالماني يورغن كلينزمان المقال من منصبه بعد الخسارة المذلة أمام كوستاريكا 0-4 في تصفيات كاس العالم 2018.

واستدعت الولايات المتحدة التي تخوض النهائي العاشر لها كل من المهاجمين ديمبسي وجوزيه التيدور، وحارسي المرمى هاورد وجيسي غونزاليس، ولاعبي الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي، عقب الدور الاول.