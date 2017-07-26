فاز فريق بايرن ميونيخ على نظيره تشلسي الإنجليزي 3/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في بطولة الكأس الدوية الودية للأبطال بسنغافورة.

سجل أهداف البافاري رافينيا في الدقيقة السادسة وتوماس مولر (هدفين) في الدقيقتين 12 و26.

فيما سجل هدفي كتيبة المدرب كونتي ماركوس ألونسو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وميتشي باتشواي في الدقيقة الـ 85.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لبايرن كان قد تولى تدريب تشلسي في 2009 وفاز معه في اول موسم بالدوري الإنجليزي وكاس الاتحاد الإنجليزي.

ولم تمر سوى ست دقائق من المباراة حتى كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه الهجومية بتسجيل الهدف الأول إثر تسديدة أرضية قوية من رافينيا.

ورغم تقدم بايرن ميونيخ في النتيجة الا ان محاولاته الهجومية لم تتوقف واستطاع أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 12 عن طريق توماس مولر وفي الدقيقة 26 أضاف توماس مولر الهدف الثالث عندما فاجأ الجميع وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع استطاع البلوز تقليص الفارق بواسطة ماركوس ألونسو بتسديدة قوية سكنت المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد بايرن ميونيخ لفرض سيطرته على مجريات اللعب وجاءت أولى الهجمات الخطيرة على المرميين في الدقيقة الـ 57 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها جيمس رودريغيز وقابلها بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كورتوا.

توالت هجمات بايرن وكاد رودريغيز يسجل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الـ67 عندما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء تشلسي وسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وعاد رودريغيز لتهديد مرمى تشلسي في الدقيقة الـ 69 وفي الدقيقة الـ 85 سجل تشلسي الهدف الثاني عبر ميتشي باتشواي ومر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ على تشلسي 3/ 2.