أكدت تقارير صحافية إسبانية اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة المهاجم كيليان مبابي نجم موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى الفرنسي زندين زيدان المدير الفني للميرنغي رغبة قوية في التعاقد مع موهبة موناكو، خاصة عقب رحيل الإسباني ألفارو موراتا إلى تشلسي.

وتوصلت إدارة الملكي لاتفاق مع إدارة موناكو لحسم صفقة مبابي مقابل 180 مليون يورو، (160 مليون بالإضافة لـ 20 مليون متغيرات إضافية)، أو (150 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو متغيرات إضافية)، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: «بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي سيوقع مبابي على عقد لمدة ستة مواسم مع ريال مدريد حتى 2023 وسيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا».



وأشارت الصحيفة إلى دور زيزو الكبير في حسم الصفقة بعدما تواصل هاتفيا مع مبابي لإقناعه بأهمية وجوده معه في الفريق الملكي، بالإضافة للقائه مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد في باريس مؤخرا.

وقاد مبابي نادي الإمارة الموسم المنصرم لتحقيق لقب الدوري الفرنسي، بالإضافة للوصول لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

سكاي تنفي

أعلنت «سكاي سبورت» أن ما اثير حول موافقة موناكو على عرض الملكي الاسباني غير صحيح وكل ما تم ذكره غير صحيح.