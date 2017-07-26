بدأ البلوغرانا محاولته الأخيرة للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول إذ إنه أرسل وفدا إلى إنجلترا للإسراع في إتمام الصفقة التي يرى مسؤولو الفريق الكاتالوني أنها لا تزال ممكنة رغم رفض إدارة الريدز.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن ليفربول يرفض بيع كوتينيو، ولكنه قد يسمح له بالرحيل في حالة وجود عرض يصل إلى 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة علم برغبة كوتينيو في اللعب بكامب نو، إضافة إلى وجود قدر جيد من التفاهم مع وكلاء أعماله، ولكن لا بد من الصبر بالنسبة لإدارة برشلونة من أجل إتمام الصفقة.

وتابعت: «بعد الاتصال الأول، توجهت بعثة الفريق الكتالوني إلى إنجلترا للحديث مع وكلاء أعماله وليفربول وبدء مفاوضات رسمية».

وأكملت: «يتمسك النادي الإنجليزي بأنه لن يستغني عن اللاعب، ويطالب بأكثر من مئة مليون يورو مقابل كوتينيو، ولكن برشلونة يعرف أن هذا المبلغ مبالغ فيه، ويأمل في تخفيضه إلى نحو 80 مليونا».