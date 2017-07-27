تتجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الى تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة حتى قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل السباق المحموم بينها على تعزيز صفوفها استعدادا للموسم المقبل.

وبفضل عقود التلفزيون المربحة التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 8.3 مليارات استرليني والتدفق غير المسبوق للإيرادات من الداخل والخارج، أنفقت الأندية العشرون في الدوري الممتاز حتى الآن مبالغ طائلة في الأسابيع القليلة التي تلت فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وقارب المبلغ 800 مليون استرليني لضم لاعبين جدد، ما يرجح أن يتحطم رقم الـ 1.2 مليار استرليني الذي أنفق الصيف الماضي، لاسيما أنه لا يزال يفصل اكثر من شهر على اقفال باب الانتقالات في 31 اغسطس.

وبعد أن أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز بفارق 15 نقطة عن تشلسي البطل، لعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا وفريقه مان سيتي دورا اساسيا في وصول حجم الإنفاق الى هذا الحد.

وكان سيتي الفريق الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية وتجاوز حتى الآن الرقم القياسي الإنجليزي لفريق واحد في موسم انتقالات واحد.

وتحدثت بعض وسائل الاعلام عن ان المبلغ الذي انفقه سيتي حتى الآن تجاوز حتى الـ240 مليون يورو، وفي كل الأحوال لقد حطم النادي المملوك اماراتيا الرقم القياسي لفريق في فترة انتقالات واحدة وقدره 168 مليون باوند وكان باسم فريق غوارديولا بالذات وسجله الموسم الماضي.

وضم السيتي الفرنسي مندي الذي أصبح أغلى مدافع في تاريخ اللعبة (57.50 مليون يورو)، وزميله في موناكو الفرنسي البرتغالي برناردو سيلفا ومدافع توتنهام كايل ووكر، والثلاثي البرازيلي الحارس ايدرسون (بنفيكا البرتغالي) ودانيلو (ريال مدريد الإسباني) ودوغلاس لويز (فاسكو دا غاما).

واحتاج غوارديولا الى 10 ايام فقط لإنفاق حوالي 167 مليون دولار لضم ثلاثي الدفاع مندي ووكر ودانيلو.

ولا يبدو أن سيتي سيتوقف عند هذا الحد، حيث يتجه بثبات لتحطيم الرقم القياسي الأوروبي لفترة انتقالات واحدة والذي سجله ريال مدريد في صيف 2009 حين أنفق 248 مليون يورو.

أرقام خيالية

وسعى مدرب تشلسي انطونيو كونتي الى حث مالك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش الى الدخول في هذا السباق المحموم، لاسيما أن النادي اللندني الفائز بلقب الدوري الممتاز يستعد للعودة هذا الصيف الى مسابقة دوري ابطال اوروبا وأنفق البلوز حتى الآن حوالي 140 مليون يورو بضمه مهاجم ريال مدريد الفارو موراتا لمدة 5 اعوام في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، كما ضم النادي اللندني لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي الدولي باكايوكو لمدة خمسة مواسم والمدافع الألماني انتونيو روديغر من روما الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو من مان سيتي.

وجاء التعاقد مع موراتا بعدما خسر تشلسي معركته مع مان يونايتد الذي اضطر لدفع 82 مليون يورو من أجل ضم مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي التحق بالوافد الجديد قلب الدفاع السويدي فيكتور ليندلوف المنتقل من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ35 مليون يورو.

وبعدما قرر تمديد مشواره الذي بدأ مع ارسنال قبل 21 عاما، نجح المدرب الفرنسي ارسين فينغر في اقناع ادارة النادي اللندني بتحطيم رقمه القياسي وإنفاق 60 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون.

كما حطم ليفربول رقمه القياسي الشخصي في سوق الانتقالات من أجل ضم الجناح المصري محمد صلاح من روما الإيطالي في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.

ولم يكن السباق محصورا حتى الآن في كبار الدوري الممتاز وحسب، بل نشط ايفرتون ايضا في سوق الانتقالات ودفع أكثر من 100 مليون يورو لضم لاعبين مثل مهاجمه السابق واين روني ومايكل كين وجوردن بيكفورد، فيما كان توتنهام، وصيف بطل الموسم الماضي، هادئا حتى الآن ولم يجر اي تعاقدات عكس وست هام النشيط جدا.

ويؤكد المدير التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد سكودامور أن لا خوف على المستقبل لأن «الربحية تتحسن.

وكشف أن الأندية تنفق حاليا أقل من 60 بالمئة من حجم اعمالها.