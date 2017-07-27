فاز روما الايطالي على توتنهام وصيف بطل الدوري الانجليزي 3-2 في مباراة كانت نهايتها مجنونة في هاريسون بولاية نيوجيرزي الاميركية ضمن مسابقة كأس الابطال الدولية الودية.

على ملعب روز بول ارينا، تقدم الذئاب حتى الدقيقة 87 بهدفين نظيفين للارجتيني دييغو بيروتي (13 من ركلة جزاء) والتركي جنكيز اوندر (70).

وفي الدقائق الاخيرة سجل الديك اللندني هدفين وأدرك التعادل بواسطة هاري وينكس (87) والهولندي ينسن (91)، لكن ماركو تومينيلو منح الفوز لفريق العاصمة الايطالية بعد دقيقة واحدة بتسجيله الهدف الثالث.

وهو الفوز الاول لروما بعد خسارته امام باريس سان جرمان الفرنسي بركلات الترجيح 2-3 (القوت الاصلي 1-1)، في حين منـي توتنـهام بـالهزيمـة الأولى بعد فوزه الكبـير عـلـى فـريـق الـعاصمة الفرنسـية 4-2.

ويختتم الفريقان مشاركتهما حيث يلعب الجيلاروسي ضد مواطنه يوفنتوس، وتوتنهام ضد مواطنه مان سيتي.