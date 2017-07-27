اتفقت حكومتا الأرجنتين وأوروغواي على التقدم بمشروع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لينظما معا بطولة كأس العالم 2030، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وقال الأمين العام للرياضة في الحكومة الأرجنتينية كارلوس ماك اليستر في تصريحات لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية: «اتخذنا قرارا نهائيا بعرض هذا المشروع على الفيفا».

ومن المنتظر أن يتم التصديق بشكل نهائي على هذا المقترح في 31 أغسطس المقبل.

وتأمل أوروغواي والأرجنتين في أن تنظما معا مونديال 2030، في إطار الذكرى المئوية لأول بطولة كأس العالم، التي أقيمت في أوروغواي عام 1930.

حينما فازت بتلك النسخة بعد تغلبها على الأرجنتين 4/ 2 في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، تسعى أوروبا إلى تنظيم مونديال 2030، فقد أكد رئيس اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا)، الكسندر سيفرين، أنه سيسعى بكل جد من أجل أن يكون المضيف لهذه النسخة دولة أوروبية.