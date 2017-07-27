لا يتوقع كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يأمل المدرب الايطالي في الدفاع بنجاح عن لقب البوندسليغا بالتشكيلة الحالية.

وعبر الإيطالي الذي تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الشهرين الماضيين من بينهم الفرنسي توليسو وصانع اللعب الكولومبي رودريغيز عن سعادته بتوازن تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي «أنا سعيد بالفريق وراض عن اللاعبين الموجودين حاليا ويمكننا التطلع لموسم رائع».

وأضاف «سعدت بطريقة أدائنا أمام تشلسي خاصة أداء توليسو وخاميس. بدا اللاعبان كما ولو انهما يلعبان معنا منذ فترة طويلة».

وظهر الاستياء على وجه أنشيلوتي بعد سؤاله للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام عن إمكانية انتقال لاعبه التشيلي أرتورو فيدال إلى إنترميلان الذي سيواجهه اليوم فيما بدا أقل حدة عندما سئل عن وضع لاعبه الشاب ريناتو سانشيز الذي لعب لفترة قصيرة مع مدرب الفريق الألماني. وقال أنشيلوتي «من يعتقد أن فيدال سيغادر فهو مخطئ.

لن ينتقل إلى أي مكان. أما ريناتو فهو معنا خلال فترة ما قبل الموسم وبعد ذلك سنتخذ قرارا».