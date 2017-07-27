أعلن نجم التنس الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش امس انتهاء موسمه بسبب الإصابة التي يعاني منها في مرفقه الأيمن، وذلك من خلال ڤيديو نشره في صفحته على موقع فيسبوك.



واضطر ديوكوڤيتش الى الانسحاب من مباراته في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام التشيكي توماس برديتش بسبب هذه المشكلة، وسيغيب الآن عن فلاشينغ ميدوز الأميركية الشهر المقبل وما تبقى من الموسم.

وقال ديوكوڤيتش الذي ينهي موسمه دون الفوز بأي لقب كبير للمرة الأولى منذ 2010، في حسابه على فيسبوك «أوجه تحياتي للجميع من بلغراد، لدي إعلان أشارككم إياه، بعد حوالي عام ونصف من معاناتي مع الإصابة في مرفقي والتي تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية، اتخذت قرار عدم خوض اي دورة» لما تبقى من موسم 2017.



وتابع: «للأسف، كان يتوجب اتخاذ قرار من هذا النوع، وويمبلدون كانت من أصعب المشاركات بالنسبة لي في ما يتعلق بالأوجاع التي ازدادت»، مشيرا الى أن الراحة لفترة طويلة حتى الموسم المقبل ستكون مفيدة له حتى على الصعيد النفسي، لاسيما ان اللاعب الصربي لم يقدم هذا الموسم مستواه المعهود ولم يفز بأي لقب كبير منذ بطولة رولان غاروس العام الماضي حين توج بلقبه الثاني عشر في الغراند سلام.



وأحرز اللاعب الصربي البالغ 30 عاما والذي تراجع الى المركز الرابع عالميا، لقبين منذ انطلاق الموسم في دورتي الدوحة وايستبورن وخسر نهائي دورة روما للماسترز أمام الألماني الكسندر زفيريف.



وبين منتصف يناير 2015 ويونيو 2016، خرج الصربي فائزا في 17 من أصل 22 مباراة نهائية وصل اليها في 24 مشاركة، وبدا أن أحدا ليس باستطاعته الوقوف في وجهه لكن الوضع انقلب رأسا على عقب هذا الموسم، وهو تنازل عن اللقب الذي توج به في استراليا المفتوحة عامين على التوالي، بخروجه من الدور الثاني ثم تنازل عن لقب رولان غاروس بعدما ودع من الدور ربع النهائي.

أغاسي باق مع ديوكوڤيتش

وأكد الصربي انه سيعود الى المنافسات مطلع عام 2018 للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن التي حقق فيها افضل إنجازاته بتتويجه باللقب ست مرات معادلا الرقم القياسي للأسطورة الأسترالية روي ايمرسون.

وقال ديوكوڤيتش: «في الاول من 2018 سأكون جاهزا تماما للبدء بموسم جديد».

وأشار الى ان النجم الاميركي اندريه اغاسي سيبقى معه في الموسم المقبل بقوله: «اندريه اغاسي وافق على ان يكون الى جانبي في هذه الفترة (فترة النقاهة) وفي الموسم المقبل، اتطلع الى العودة الى الملعب معه للعمل بعمق على اسلوبي ومحاولة تحسين ادائي العام المقبل».



واشرف أغاسي (47 عاما، توج في 8 القاب كبيرة) على ديوكوفيتش في بعض مباريات بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية، وبطولة ويمبلدون الانجليزية على الملاعب العشبية.

وكان ديوكوفيتش أعلن مطلع مايو الماضي انفصاله عن مدربه السلوڤاكي ماريان فايدا الذي رافقه في كل نجاحاته منذ 2006، كما كان انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الالماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الأخير الاشراف عليه.

وتزخر مسيرة ديوكوفيتش بـ 68 لقبا، منها 12 في الغران سلام (6 في ملبورن و1 في رولان غاروس و3 في ويمبلدون و2 في فلاشينغ ميدوز).