احرز المنتخب الاميركي لكرة القدم لقب الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الجامايكي 2-1 في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

وسجل جوزيه ألتيدور (45) وجوردن موريس (88) هدفي الولايات المتحدة، وجي فوغن واتسون (50) هدف جامايكا.

افتتح التيدور التسجيل من ركلة حرة في الثواني الأخيرة من الشوط الاول، لكن واتسون عادل بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وكانت المباراة متجهة الى التعادل قبل ان يخطف موريس هدف الفوز للولايات المتحدة في الدقيقة 88 مانحاً بلاده لقبها السادس، وحارما جامايكا من لقبها الاول في البطولة.

وكان المنتخب الاميركي توج بطلا للمسابقة اعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، وبات على بعد لقب واحد من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (7).

ومنذ اطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة على اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000.

وفقدت المكسيك لقبها بخسارتها في نصف النهائي امام جامايكا.

وثأرت الولايات المتحدة بالتالي من جامايكا التي كانت اخرجتها من نصف نهائي النسخة الماضية بالنتيجة ذاتها 2-1 قبل ان تخسر المباراة النهائية امام المكسيك.

وأعرب موريس عن صدمته لأن اللاعب الذي كان يراقبه نجح في التسجيل، لكنه أشاد بالمنتخب الجامايكي «الذي جعل الأمور صعبة علينا».

وتابع «كنت متوتراً، كنت مكلفا بمراقبة اللاعب الجامايكي الذي سجل، لذلك حاولت التعويض بأي شكل من الاشكال.



من الواضح انني اتحمل مسؤولية الهدف، ولكن لحسن الحظ انني نجحت ايضا في هز الشباك».

في المقابل، كان هدف موريس قاتلاً بالنسبة الى جامايكا، واعتبره مدربها تيودور وايتمور «مثل خنجر في القلب».

وأضاف تيودور «ولكنها كرة القدم.



اذا نظرتم الى نصف النهائي ضد المكسيك، فقد حصل الامر ذاته في تلك المباراة (سجلت جامايكا ايضا هدف الفوز في الدقيقة 88).

تشكيلة شابة مطعمة بالمخضرمين

شاركت الولايات المتحدة في البطولة بتشكيلة شابة حيث أراد المدرب بروس ارينا اكساب اللاعبين الخبرة الضرورية قبل كأس العالم في روسيا العام المقبل، لكن العروض غير المشجعة في الدور الاول دفعته الى استدعاء ستة لاعبين من اصحاب الخبرة هم المهاجمان كلينت ديمبسي وجوزيه التيدور، وحارسا المرمى هاورد وجيسي غونزاليس، ولاعبا الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي.

وبحسب لوائح البطولة، فإنه يحق للمنتخبات اجراء ستة تغييرات كحد اقصى بعد منافسات الدور الاول.

وقال هاورد صاحب 38 عاما «هذا يعني الكثير لنا.



فكلما تقدمت في السن ووصلت الى النهائيات، فإن الضغط يزداد عليك للفوز لانني لا اعرف ما اذا كنت سأخوض نهائيات اخرى».

وتحتل الولايات المتحدة المركز الثالث في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة الى مونديال روسيا برصيد 7 نقاط، خلف المكسيك المتصدرة (13 نقطة) وكوستاريكا (8 نقاط)، وتتقدم بفارق نقطة على بنما الرابعة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى مباشرة الى نهائيات كأس العالم، في حين يخوض صاحب المركز الرابع ملحقا من مباراتي ذهاب واياب مع خامس التصفيات الاسيوية.