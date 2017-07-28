واصل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي تألقه وقاد فريقه برشلونة الاسباني الى وقف الانتصارات المتتالية لمان يونايتد 1-0 في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بالولايات المتحدة.

وقسا مان سيتي ثالث الدوري الانجليزي على ريال مدريد بطل الدوري الاسباني بالفوز عليه 4-1، فيما انتزع يوفنتوس بطل الدوري الايطالي فوزا قاتلا من باريس سان جرمان وصيف بطل فرنسا 3-2.

في المباراة الأولى على ملعب «فيديكس فيلد في لاندوفر بولاية ماريلاند تابع نيمار تألقه بتسجيله هدف الفوز للنادي الكاتالوني.

ورفع نيمار رصيده التهديفي في الجولة الأميركية الى 3 اهداف في مباراتين بعد ثنائية الفوز على يوفنتوس (2-1) السبت الماضي.

ومرة اخرى، أبلى نيمار بلاء حسنا على أرضية الملعب، مؤكدا سبب الرغبة القوية لسان جرمان في دفع قيمة فسخ عقده مع النادي الكاتالوني والبالغة 222 مليون يورو مع راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.



وتفنن نيمار الذي دفع به المدرب الجديد للبارسا إرنستو فالفيردي أساسيا للمرة الثانية على التوالي، على الجهة اليسرى وتلاعب مرات عدة بالدفاع الانجليزي بمراوغاته وتوغلاته وتمريراته الحاسمة التي لم يستغلها زملاؤه مرات عدة (12).

ونجح نيمار في هز الشباك مستغلا تمريرة من ميسي فشل المدافع الدولي الاكوادوري انطونيو فالنسيا في تشتيتها (31) ليتصدر لائحة هدافي الدورة الودية.

وتألق الثلاثي نيمار وميسي والاوروغوياني لويس سواريز في الشوط الأول وشكلوا خطورة كبيرة على دفاع «المان».



وأجرى فالفيردي 8 تبديلات في الشوط الثاني وأبقى على ميسي والكرواتي ايفان راكيتيتش وحارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن فقط.



وتحسن أداء الشياطين الحمر لكن دون ان ينجح في ادراك التعادل ليتعرض لأول هزيمة بعد 4 انتصارات متتالية بينها اثنان في كأس الابطال الدولية.



وفي المباراة الثانية على ملعب «ميموريال كوليسيوم»، استغل مان سيتي التغييرات التي قام بها مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في الشوط الثاني بإخراجه الفريق الأساسي، ليدك شباكه برباعية (4-1).



ولعب الملكي بتشكيلته الأساسية في الشوط الأول باستثناء قائده سيرجيو راموس المصاب ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يزال في عطلة.



وكان الشوط الأول متكافئا جدا وشهد مستوى جيدا من الفريقين.



ومالت الكفة للفريق الانجليزي في الثاني فافتتح التسجيل عبر المدافع الدولي الارجنتيني نيكولاس اوتامندي (52)، وأضاف رحيم سترلينغ الثاني (59)، والمدافع جون ستونز الثالث، قبل ان يختم الواعد الاسباني المغربي الجنسية ابراهيم عبد القادر دياز المهرجان بهدف رابع(82).



وسجل أوسكار هدف الشرف للنادي الملكي (90).

وحقق يوفنتوس فوزا قاتلا على باريس سان جرمان 3-2 على ملعب «هارد روك ستاديوم».

وكان اليوفي البادئ بالتسجيل عبر الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين اثر تلقيه كرة من مواطنه باولو ديبالا، ورد سان جرمان عبر البرتغالي غونزالو غيديش (53).

ومنح كلاوديو ماركيزيو التقدم مجددا ليوفنتوس بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (62)، ورد الارجنتيني الآخر خافيير باستوري مدركا التعادل بضربة رأسية (80)، قبل ان يحصل فريق «السيدة العجوز» على ركلة جزاء في الدقيقة 89 فانبرى لها ماركيزيو بنجاح.

وعوض فريق السيدة خسارته المباراة الأولى أمام برشلونة (1-2)، فيما أنهى باريس سان جرمان جولتيه الأميركية بخسارة ثانية بعد الأولى أمام توتنهام (2-4).

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2/ 0 خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال بمجموعة سنغافورة.

ويدين فريق الأفاعي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيدر الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 8 و30.

وبهذا الفوز تصدر إنتر منافسات المجموعة برصيد ثلاث نقاط.