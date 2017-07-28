أكد عمدة مدينة لوس إنجيليس الأميركية إيريك غارسيتي انه سيكون من الغباء عدم استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2028، في اشارة قوية الى ذهاب العاب 2024 الى العاصمة الفرنسية باريس.

وتتنافس لوس انجيليس وباريس على استضافة الالعاب الاولمبية في 2024 و2028.

وأقرت اللجنة الاولمبية الدولية مبدأ التصويت المزدوج لمنح أولمبيادي 2024 و2028 في جمعيتها العمومية المقررة في مدينة ليما في 13 سبتمبر.

وقال غارسيتي في مقابلة مع موقع بازفيد الاميركي على شبكة الانترنت الاربعاء «سنكون اغبياء لعدم اختيار استضافة اولمبياد 2028».

وتابع «ما تعرضه علينا اللجنة الاولمبية الدولية من الناحية المالية مثير للاهتمام لدرجة اننا سنكون اغبياء لعدم اختيار 2028».