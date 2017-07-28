اعلنت لاعبة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا ان حبها للعبة ازاداد بعد الإيقاف لمدة 15 شهرا وإصابتها في الورك التي ستبعدها شهرين ونصف الشهر عن الملاعب.

وقالت شارابوفا المصنفة اولى في العالم سابقا لموقع ذي بلايرز تريبيون «كان العامان الماضيان صعبين للغاية، اكثر مما كنت اتوقع، ولكن حبي لرياضتي لم يخف ابدا».



وتابعت: «خلافا لذلك، فإن هذا الحب لا يزال اقوى من السابق».

وتشارك شارابوفا في دورة ستانفورد الاميركية من 31 يوليو الجاري حتى 6 اغسطس المقبل ببطاقة دعوة.

وابتعدت الروسية المصنفة في المركز 173 عالميا حاليا عن الملاعب بعد انسحابها في الدور الثاني لدورة روما بسبب الاصابة في 16 مايو.

وخاضت شارابوفا قبل روما دورتين فقط في شتوتغارت الالمانية (وصلت الى نصف النهائي) والعاصمة الاسبانية مدريد (خرجت من الدور الثاني)، وذلك عقب انتهاء فترة الايقاف لمدة 15 شهرا بسبب تناولها مادة ميلدونيوم المحظورة.

ورفض منظمو دورة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغران سلام، منح شارابوفا بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، كما انها تعرضت الى انتقادات كثيرة لمشاركتها في دورتي شتوتغارت وروما ببطاقتي دعوة من عدد من اللاعبين واللاعبات ومنهم الالمانية انجيليك كيربر والبريطاني اندي موراي الاول في العالم.

وعلقت شارابوفا على ذلك قائلة: «لم انس شيئا، اعرف ماذا قالت بعض اللاعبات (...) ولكني اختار دائما الحكمة في مواجهة الانتقادات»، مؤكدة انها لن ترد ابدا عبر وسائل الاعلام.

وبعد دورة ستانفورد، تشارك شارابوفا (30 عاما) ببطاقة دعوة ايضا في دورة تورونتو الكندية من 7 الى 13 اغسطس، ولكن يتعين عليها الانتظار لمعرفة ما اذا كانت ستشارك في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر بطولات الغران سلام في الموسم، ام لا.

وأضافت: «سأقدم كل ما لدي وسنرى ماذا سيحصل في الفترة المتبقية من الصيف، انا متأكدة من انني سأفوز بمباريات، كما سأخسر اخرى ايضا».