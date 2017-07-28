يسعى فريق فيراري الى استعادة التوازن قبل العطلة الصيفية عندما يخوض بعد غد الأحد جائزة المجر الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد على حلبة «هونغارورينغ» في بودابست.



ويمني فيراري النفس بوقف نزيف النقاط في السباقات الأربعة الاخيرة والتي ادت الى تقليص الفارق بين سائقه الالماني سيباستيان فيتل متصدر الترتيب العام ومطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون إلى نقطة واحدة.



وتبدو حلبة هونغارورينغ، الضيقة والمتعرجة، للوهلة الاولى مثالية لفريق فيراري للتفوق من جديد، لكن بالنظر الى صعوبة التجاوز في هذه الحلبة فإن حسم الفوز سيكون بشكل كبير بدءا بالتجارب الرسمية وانتزاع مركز الانطلاق، وهو الامر الذي يتفوق فيه فريق مرسيدس بقوة هذا الموسم حيث انتزع المركز الاول في التجارب الرسمية 8 مرات.



ويتخلف فريق فيراري بفارق 55 نقطة عن مرسيدس في صدارة ترتيب الصانعين وهو اللقب الذي يوليه الفريق الاولوية، كما ان المنافسة على لقب السائقين باتت اكثر شراسة.



وحذا رئيس فيراري سيرجيو ماركيوني حذوه من خلال رسالة وجهها الى جميع العاملين في الفريق.



وأكد فيتل: «مرسيدس على الارجح اكثر منا فاعلية بقليل لناحية الديناميكية الهوائية، ولكن في المنعرجات، سيارتنا أفضل كثيرا بفضل توازنها».